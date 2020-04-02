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MSB: Türk ve Rus askeri unsurlarının Fırat'ın doğusundaki 38'inci kara devriyesi COVID19'a karşı alınan tedbirler çerçevesinde maske ile korunarak ve sosyal mesafe kuralı uygulanarak icra edildi.
02.04.2020 18:11 | Son Güncelleme: 02.04.2020 18:11
MSB: Türk ve Rus askeri unsurlarının Fırat'ın doğusundaki 38'inci kara devriyesi COVID19'a karşı alınan tedbirler çerçevesinde maske ile korunarak ve sosyal mesafe kuralı uygulanarak icra edildi.
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Kaynak: DHA