flaş Ticaret Bakanlığı: Bakanlığımız bünyesinde yer alan Reklam Kurulu'nun Mart ayı içerisinde gerçekleştirilen 294 ve 295 sayılı toplantılarında, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuata aykırı uygulamaları tespit edilen 198 firma hakkında 10.090.

Ticaret Bakanlığı: Bakanlığımız bünyesinde yer alan Reklam Kurulu'nun Mart ayı içerisinde gerçekleştirilen 294 ve 295 sayılı toplantılarında, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuata aykırı uygulamaları tespit edilen 198 firma hakkında 10.090.060 lira idari para cezası uygulanması kararı alınmıştır.

Kaynak: DHA