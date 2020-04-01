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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 1 Nisan 2020 tarihinde 14 bin 396 test yapıldı, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 63. Yaşamını yitirenlerin sayısı 277'ye yükseldi.
01.04.2020 19:54 | Son Güncelleme: 01.04.2020 19:54
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 1 Nisan 2020 tarihinde 14 bin 396 test yapıldı, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 63. Yaşamını yitirenlerin sayısı 277'ye yükseldi.
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Kaynak: DHA