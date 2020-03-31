FLAŞ Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 31 Mart 2020 tarihinde koronavirüs vaka sayısı 2704, can kaybı ise 46 oldu.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 31 Mart 2020 tarihinde koronavirüs vaka sayısı 2704, can kaybı ise 46 oldu. Toplam vaka sayısı 13531, toplam vefat sayısı 214 oldu.

Kaynak: DHA