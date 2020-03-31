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Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 31 Mart 2020 tarihinde koronavirüs vaka sayısı 2704, can kaybı ise 46 oldu.
31.03.2020 19:51 | Son Güncelleme: 31.03.2020 19:51
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 31 Mart 2020 tarihinde koronavirüs vaka sayısı 2704, can kaybı ise 46 oldu. Toplam vaka sayısı 13531, toplam vefat sayısı 214 oldu.
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Kaynak: DHA