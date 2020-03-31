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TBMM Başkanlığı: Koronavirüs şüphesiyle hastanede bulunan Meclis Hastanesi doktoruna yapılan ikinci testte Kovid-19 pozitif çıkmıştır.
31.03.2020 18:28 | Son Güncelleme: 31.03.2020 18:28
TBMM Başkanlığı: Koronavirüs şüphesiyle hastanede bulunan Meclis Hastanesi doktoruna yapılan ikinci testte Kovid-19 pozitif çıkmıştır. Doktorla son 14 gün içinde temas eden şahıslarla ilgili Sağlık Bakanlığının önerdiği şekilde gerekli prosedürler uygulanmaktadır.
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Kaynak: DHA