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Koronavirüs tedbirleri kapsamında, TBMM'ye ziyaretçi yasağı 1-30 Nisan tarihlerini kapsayacak şekilde uzatıldı.
31.03.2020 11:29 | Son Güncelleme: 31.03.2020 11:29
Koronavirüs tedbirleri kapsamında, TBMM'ye ziyaretçi yasağı 1-30 Nisan tarihlerini kapsayacak şekilde uzatıldı.
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Kaynak: DHA