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Koronavirüs tedavisi kapsamında hastanede yatan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim taburcu edildi.
30.03.2020 14:10 | Son Güncelleme: 30.03.2020 14:10
Koronavirüs tedavisi kapsamında hastanede yatan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim taburcu edildi.
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Kaynak: DHA