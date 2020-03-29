FLAŞ Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 29 Mart 2020 tarihinde koronavirüste yeni vaka sayısı 1815, vefat sayısı 23 oldu.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 29 Mart 2020 tarihinde koronavirüste yeni vaka sayısı 1815, vefat sayısı 23 oldu.

Kaynak: DHA