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flashVali Ali Yerlikaya: Tedavi için doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakını vefat eden/ağır hastası olan, son 15 günde gelip, kalacak yeri olmayan vatandaşlarımız kaymakamlık izni ile seyahat edebilecektir.
28.03.2020 13:43 | Son Güncelleme: 28.03.2020 13:43
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Vali Ali Yerlikaya: Tedavi için doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakını vefat eden/ağır hastası olan, son 15 günde gelip, kalacak yeri olmayan vatandaşlarımız kaymakamlık izni ile seyahat edebilecektir.
Kaynak: DHA