flaş flashVali Ali Yerlikaya: Tedavi için doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakını vefat eden/ağır hastası olan, son 15 günde gelip, kalacak yeri olmayan vatandaşlarımız kaymakamlık izni ile seyahat edebilecektir.

flash Vali Ali Yerlikaya: Tedavi için doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakını vefat eden/ağır hastası olan, son 15 günde gelip, kalacak yeri olmayan vatandaşlarımız kaymakamlık izni ile seyahat edebilecektir.

Kaynak: DHA