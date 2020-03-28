FLAŞ KKTC'de koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti.

KKTC'de koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti. Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde tedavi altındaki KOAH ve tansiyon hastası olan 67 yaşındaki Alman bir turistin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Kaynak: DHA