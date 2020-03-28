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KKTC'de koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti.
28.03.2020 12:20 | Son Güncelleme: 28.03.2020 12:20
KKTC'de koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti. Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde tedavi altındaki KOAH ve tansiyon hastası olan 67 yaşındaki Alman bir turistin hayatını kaybettiği ifade edildi.
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Kaynak: DHA