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İçişleri Bakanlığı koronavirüs önlemleri kapsamında yeni bir genelge yayıımladı.
27.03.2020 20:20 | Son Güncelleme: 27.03.2020 20:20
İçişleri Bakanlığı koronavirüs önlemleri kapsamında yeni bir genelge yayıımladı. Genelgeye göre, 28-29 Mart tarihleri başta olmak üzere virüsle mücadele sağlanıncaya kadar hafta sonlarında, il ve ilçelerde vatandaşların sahil bantları, mesire ve ören yerlerinde, piknik alanlarında; piknik yapmak, balık tutmak, spor, yürüyüş vb.faaliyette bulunmak yasaklandı
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Kaynak: DHA