FLAŞ Bakan Varank: "Bu süreçte kamu vicdanını derinden yaralayan fırsatçıların olduğunu da maalesef gördük. Çok açık söylüyorum bu fırsatçıların canlarını yakacağız. Fırsatçılık yaptığı tespit edilen firmalar, bundan sonra hiçbir şekilde Bakanlığımızın desteklerinden yararlanamayacaklar.

Bakan Varank: "Bu süreçte kamu vicdanını derinden yaralayan fırsatçıların olduğunu da maalesef gördük. Çok açık söylüyorum bu fırsatçıların canlarını yakacağız. Fırsatçılık yaptığı tespit edilen firmalar, bundan sonra hiçbir şekilde Bakanlığımızın desteklerinden yararlanamayacaklar."

Kaynak: DHA