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Bakan Varank: "Bu süreçte kamu vicdanını derinden yaralayan fırsatçıların olduğunu da maalesef gördük. Çok açık söylüyorum bu fırsatçıların canlarını yakacağız. Fırsatçılık yaptığı tespit edilen firmalar, bundan sonra hiçbir şekilde Bakanlığımızın desteklerinden yararlanamayacaklar.
26.03.2020 10:18 | Son Güncelleme: 26.03.2020 10:18
Bakan Varank: "Bu süreçte kamu vicdanını derinden yaralayan fırsatçıların olduğunu da maalesef gördük. Çok açık söylüyorum bu fırsatçıların canlarını yakacağız. Fırsatçılık yaptığı tespit edilen firmalar, bundan sonra hiçbir şekilde Bakanlığımızın desteklerinden yararlanamayacaklar."
Kaynak: DHA