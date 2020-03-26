FLAŞ Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın talimatı üzerine Bakanlığa bağlı fabrika ve dikimevlerindeki maske üretimine hız verildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın talimatı üzerine Bakanlığa bağlı fabrika ve dikimevlerindeki maske üretimine hız verildi. Üretim miktarları iki kat artırılan tesislerde günlük bez maske imalatı 400-500 bin seviyesine çıkarılırken, çalışmaların Türk Silahlı Kuvvetlerinin yanı sıra halkın talebini de karşılayacak şekilde devam ettiği belirtildi.

Kaynak: DHA