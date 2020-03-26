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İçişleri Bakanlığı, 81 İl valiliğine koronavirüs tedbirleri kapsamında ek bir genelge gönderdi.
26.03.2020 09:00 | Son Güncelleme: 26.03.2020 09:00
İçişleri Bakanlığı, 81 İl valiliğine koronavirüs tedbirleri kapsamında ek bir genelge gönderdi. Genelge ile valilikler ve kaymakamlıklarca büyükşehir, il, ilçe, belde belediyeleri ve mahalli idare birlikleri meclisleri ile il genel meclislerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ayı toplantılarının ertelenmesini istendi.
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Kaynak: DHA