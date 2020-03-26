FLAŞ İçişleri Bakanlığı, 81 İl valiliğine koronavirüs tedbirleri kapsamında ek bir genelge gönderdi.

İçişleri Bakanlığı, 81 İl valiliğine koronavirüs tedbirleri kapsamında ek bir genelge gönderdi. Genelge ile valilikler ve kaymakamlıklarca büyükşehir, il, ilçe, belde belediyeleri ve mahalli idare birlikleri meclisleri ile il genel meclislerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ayı toplantılarının ertelenmesini istendi.

Kaynak: DHA