FLAŞ Sağlık Bakanı Koca: 83 milyonun test yaptırması gerekmiyor.

Sağlık Bakanı Koca: 83 milyonun test yaptırması gerekmiyor. Dünyada böyle bir uygulama yok. Dün İstanbul'da bir hastanemizde kuyruklar oluştu test yaptırmak isteyenler tarafından. Bu doğru değil. Testi hekim uygun görürse yaptırabilir olmalıyız.

Kaynak: DHA