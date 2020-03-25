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Sağlık Bakanı Koca: 83 milyonun test yaptırması gerekmiyor.
25.03.2020 19:45 | Son Güncelleme: 25.03.2020 19:45
Sağlık Bakanı Koca: 83 milyonun test yaptırması gerekmiyor. Dünyada böyle bir uygulama yok. Dün İstanbul'da bir hastanemizde kuyruklar oluştu test yaptırmak isteyenler tarafından. Bu doğru değil. Testi hekim uygun görürse yaptırabilir olmalıyız.
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Kaynak: DHA