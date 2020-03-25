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Sağlık Bakanı Koca: Özellikle kontrollü yaşam daha nasıl olabilir minimal temas nasıl sağlanabilir anlamında bir çalışma yapılıyor olacak.
25.03.2020 19:35 | Son Güncelleme: 25.03.2020 19:35
Sağlık Bakanı Koca: Özellikle kontrollü yaşam daha nasıl olabilir minimal temas nasıl sağlanabilir anlamında bir çalışma yapılıyor olacak. Ulaşım uçak minibüs ve benzeri alanda bir takım bilim kurulu önerileri olabilir.
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Kaynak: DHA