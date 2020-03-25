FLAŞ Sağlık Bakanı Koca: Özellikle kontrollü yaşam daha nasıl olabilir minimal temas nasıl sağlanabilir anlamında bir çalışma yapılıyor olacak.

Sağlık Bakanı Koca: Özellikle kontrollü yaşam daha nasıl olabilir minimal temas nasıl sağlanabilir anlamında bir çalışma yapılıyor olacak. Ulaşım uçak minibüs ve benzeri alanda bir takım bilim kurulu önerileri olabilir.

Kaynak: DHA