FLAŞ Sağlık Bakanı Koca: Erken dönemde ilk iki vakamız bugün taburcu oldu.

Sağlık Bakanı Koca: Erken dönemde ilk iki vakamız bugün taburcu oldu. Biri 60 diğeri 65 yaşında iki vakamız yoığun bakımdaki tedavilerinin ardından taburcu oldu.

Kaynak: DHA