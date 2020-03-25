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Sağlık Bakanı Koca: Erken dönemde ilk iki vakamız bugün taburcu oldu.
25.03.2020 19:28 | Son Güncelleme: 25.03.2020 19:28
Sağlık Bakanı Koca: Erken dönemde ilk iki vakamız bugün taburcu oldu. Biri 60 diğeri 65 yaşında iki vakamız yoığun bakımdaki tedavilerinin ardından taburcu oldu.
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Kaynak: DHA