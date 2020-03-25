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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Almanya'nın Köln kentinde koronavirüse (Covid-19) yakalanan ve tedavi sonrası tamamen iyileşen Ahmet Arpacı'yı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
25.03.2020 17:54 | Son Güncelleme: 25.03.2020 17:54
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Almanya'nın Köln kentinde koronavirüse (Covid-19) yakalanan ve tedavi sonrası tamamen iyileşen Ahmet Arpacı'yı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Arpacı, hastalık ve iyileşme süreci sırasında yaşadıklarını videoyaya çekerek DHA'yla paylaşmıştı.
Kaynak: DHA