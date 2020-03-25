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Putin'den kritik koronavirüs kararı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle, 22 Nisan'daki anayasa referandumunun erteleneceğini, gelecek hafta vatandaşların idari izinli sayılacağını duyurdu.
25.03.2020 16:38 | Son Güncelleme: 25.03.2020 16:38
Putin'den kritik koronavirüs kararı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle, 22 Nisan'daki anayasa referandumunun erteleneceğini, gelecek hafta vatandaşların idari izinli sayılacağını duyurdu.
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Kaynak: DHA