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Sağlık Bakanı Fahretti Koca: Koronavirüs salgını ile mücadele ettiğimiz bugünlerde sağlık ordumuzu güçlendiriyoruz.
25.03.2020 14:55 | Son Güncelleme: 25.03.2020 14:55
Sağlık Bakanı Fahretti Koca: Koronavirüs salgını ile mücadele ettiğimiz bugünlerde sağlık ordumuzu güçlendiriyoruz. 32 bin personel alımı yapıyoruz.
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Kaynak: DHA