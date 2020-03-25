flaş
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Yurt dışında 32 vatandaşımız koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
25.03.2020 11:27 | Son Güncelleme: 25.03.2020 11:27
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Yurt dışında 32 vatandaşımız koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: DHA