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Aile, Çalşma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "Koronavirüs tedbirleri kapsamında TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen düzenleme çerçevesinde, Kısa Çalışma Ödeneği şartlarını kolaylaştırarak, 600 günü 450'e, 120 günü de 60 güne indirdik.
25.03.2020 00:16 | Son Güncelleme: 25.03.2020 00:16
Aile, Çalşma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "Koronavirüs tedbirleri kapsamında TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen düzenleme çerçevesinde, Kısa Çalışma Ödeneği şartlarını kolaylaştırarak, 600 günü 450'e, 120 günü de 60 güne indirdik. Çalışanımızı, işverenimizi ve istihdamı koruyacağız."
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Kaynak: DHA