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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Kaç kişi? 195 ülkede her gün bu soruluyor.
24.03.2020 22:11 | Son Güncelleme: 24.03.2020 22:11
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Kaç kişi? 195 ülkede her gün bu soruluyor. Kayıplar versek de Türkiye için geç değil. Tedbir, artışın önünü kesebilir. SON 24 SAATTE toplam 3.952 test yapıldı. 343 yeni tanı var. 7 hastamızı kaybettik. Biri KOAH hastasıydı. Altısı ileri yaştaydı. Aldığımız tedbir kadar güçlüyüz."
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Kaynak: DHA