FLAŞ Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Kaç kişi? 195 ülkede her gün bu soruluyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Kaç kişi? 195 ülkede her gün bu soruluyor. Kayıplar versek de Türkiye için geç değil. Tedbir, artışın önünü kesebilir. SON 24 SAATTE toplam 3.952 test yapıldı. 343 yeni tanı var. 7 hastamızı kaybettik. Biri KOAH hastasıydı. Altısı ileri yaştaydı. Aldığımız tedbir kadar güçlüyüz."

Kaynak: DHA