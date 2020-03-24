FLAŞ Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan koronavirüs ile ilgili asgari ücret açıklaması: "TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen düzenlemeyle, 7 milyar liraya yakın asgari ücret desteği vereceğiz.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan koronavirüs ile ilgili asgari ücret açıklaması: "TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen düzenlemeyle, 7 milyar liraya yakın asgari ücret desteği vereceğiz."

Kaynak: DHA