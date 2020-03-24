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Bakan Albayrak: Koronavirüs ile mücadelemizde kahramanlarımız, sağlık çalışanlarımızın talepleri önceliğimiz olacak.
24.03.2020 17:17 | Son Güncelleme: 24.03.2020 17:17
Bakan Albayrak: Koronavirüs ile mücadelemizde kahramanlarımız, sağlık çalışanlarımızın talepleri önceliğimiz olacak. Üniversite hastanelerimizdeki çalışanlarımıza da performans ödemelerini 3 ay tavandan yapacağız. Bu kapsamda 1,2 milyar TL'lik bir ek destek sağlayacağız.
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Kaynak: DHA