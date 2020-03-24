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İçişleri Bakanlığı: 81 İl Valiliğine Koronavirüs (Kovıd-19) salgını ile mücadele kapsamında ek bir genelge daha gönderdi.
24.03.2020 00:14 | Son Güncelleme: 24.03.2020 00:14
İçişleri Bakanlığı: 81 İl Valiliğine Koronavirüs (Kovıd-19) salgını ile mücadele kapsamında ek bir genelge daha gönderdi. Genelgeye göre, il ve ilçelerdeki küçük, büyük tüm marketler en fazla 09: 00-21: 00 saatleri arasında hizmet verebilecek. Market içindeki en fazla müşteri sayısı müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın (depolar, idari bürolar vb. hariç) onda biri kadar olacak.
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Kaynak: DHA