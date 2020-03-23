FLAŞ
Sağlık Bakanı Koca: İnsan kaynağımızın yeterliliği konusunda kadromuza 32 bin personel dahil ediyoruz.
23.03.2020 19:31 | Son Güncelleme: 23.03.2020 19:31
Sağlık Bakanı Koca: İnsan kaynağımızın yeterliliği konusunda kadromuza 32 bin personel dahil ediyoruz.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: DHA