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Sağlık Bakanı Koca: Çalışan sağlık personelinin ek ödemelerini 3 aylık zaman diliminde tavan yüzde yüz oranında olacağını belirtmek istiyorum.
23.03.2020 19:31 | Son Güncelleme: 23.03.2020 19:31
Sağlık Bakanı Koca: Çalışan sağlık personelinin ek ödemelerini 3 aylık zaman diliminde tavan yüzde yüz oranında olacağını belirtmek istiyorum.
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Kaynak: DHA