FLAŞ Sağlık Bakanı Koca: Kaybettiğimiz 30 hastanın her biri ileri yaşlarda ve başka bazı hastalıkları da bulunuyordu.

Sağlık Bakanı Koca: Kaybettiğimiz 30 hastanın her biri ileri yaşlarda ve başka bazı hastalıkları da bulunuyordu. Bünye olarak dirençleri zayıftı.

Kaynak: DHA