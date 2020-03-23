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Sağlık Bakanı Koca: Kaybettiğimiz 30 hastanın her biri ileri yaşlarda ve başka bazı hastalıkları da bulunuyordu.
23.03.2020 19:28 | Son Güncelleme: 23.03.2020 19:28
Sağlık Bakanı Koca: Kaybettiğimiz 30 hastanın her biri ileri yaşlarda ve başka bazı hastalıkları da bulunuyordu. Bünye olarak dirençleri zayıftı.
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Kaynak: DHA