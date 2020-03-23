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İngiltere'den kritik koronavirüs kararı.İngiliz hükümetinin Kovid-19 tasarısının imzalanmasının ardından kritik bir karar alındı.
23.03.2020 17:45 | Son Güncelleme: 23.03.2020 17:45
İngiltere'den kritik koronavirüs kararı.
İngiliz hükümetinin Kovid-19 tasarısının imzalanmasının ardından kritik bir karar alındı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un korona-virüsü nedeniyle hastalanması durumunda görevi Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ın devralacağı bildirildi.
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Kaynak: DHA