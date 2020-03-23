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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: Yeni Koronavirüs tedbirleri kapsamında ÖSYM tarafından ertelenen EKPSS 20 Eylül 2020 tarihinde yapılacak.
23.03.2020 13:05 | Son Güncelleme: 23.03.2020 13:05
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: Yeni Koronavirüs tedbirleri kapsamında ÖSYM tarafından ertelenen EKPSS 20 Eylül 2020 tarihinde yapılacak.
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Kaynak: DHA