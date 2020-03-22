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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde, ihtiyacı karşılayacak kadar asgari sayıda personelin bulundurulması şartıyla;
22.03.2020 23:33 | Son Güncelleme: 22.03.2020 23:33
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde, ihtiyacı karşılayacak kadar asgari sayıda personelin bulundurulması şartıyla; çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara, uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanabilir.
Kaynak: DHA