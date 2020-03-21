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Flash!!Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Siyami Ersek Hastanesi'nde Koordinasyon Toplantımızı gerçekleştirdik.
21.03.2020 18:46 | Son Güncelleme: 21.03.2020 18:46
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Siyami Ersek Hastanesi'nde Koordinasyon Toplantımızı gerçekleştirdik. Bizler sahada ülkemiz için önlemler alırken, vatandaşlarımızın da aynı hassasiyetle evlerinde kalarak önlemlerini almalarını önemle rica ediyorum."
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Kaynak: DHA