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İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğini, "Asker Uğurlaması" konusunda uyardı.
21.03.2020 11:00 | Son Güncelleme: 21.03.2020 11:00
İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğini, "Asker Uğurlaması" konusunda uyardı.
Bakanlık, Valiliklere gönderdiği yazıyla vatandaşların toplu olarak katıldığı asker uğurlama törenlerinin Koronavirüs salgın riskini artıracağı için, bu faaliyetlerin, geçici süreyle gerçekleşmesine izin verilmemesi için İl/ilçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarından gerekli kararların alınarak, vatandaşlara duyurulmasını istedi.
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Kaynak: DHA