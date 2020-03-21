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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıymetli kardeşlerim bildiğiniz gibi ülkemiz tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ile amansız bir mücadele veriyor.
21.03.2020 00:03 | Son Güncelleme: 21.03.2020 00:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıymetli kardeşlerim bildiğiniz gibi ülkemiz tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ile amansız bir mücadele veriyor. Virüsün ülkemizde vatandaşlarımız arasında bulaşıcı etkisinin en az seviyede bulunması için gece gündüz çalışıyoruz.
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Kaynak: DHA