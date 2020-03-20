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YÖK Başkanı Yekta Saraç: Yeni koronavirüs salgını nedeniyle bir süre ara verdiğimiz yükseköğretime 23 Mart Pazartesi günü dijital imkanlar ve uzaktan öğretim ile devam edilecek.
20.03.2020 15:15 | Son Güncelleme: 20.03.2020 15:15
YÖK Başkanı Yekta Saraç: Yeni koronavirüs salgını nedeniyle bir süre ara verdiğimiz yükseköğretime 23 Mart Pazartesi günü dijital imkanlar ve uzaktan öğretim ile devam edilecek.
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Kaynak: DHA