flaş YÖK Başkanı Yekta Saraç: Yeni koronavirüs salgını nedeniyle bir süre ara verdiğimiz yükseköğretime 23 Mart Pazartesi günü dijital imkanlar ve uzaktan öğretim ile devam edilecek.

YÖK Başkanı Yekta Saraç: Yeni koronavirüs salgını nedeniyle bir süre ara verdiğimiz yükseköğretime 23 Mart Pazartesi günü dijital imkanlar ve uzaktan öğretim ile devam edilecek.

Kaynak: DHA