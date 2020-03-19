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İçişleri Bakanı Soylu: 9 bin 800 kişiye umre dahil karantina uygulamamız var. Kıbrıs'a transfer olacak şahıs Türkiye'de karantina altında.
19.03.2020 19:02 | Son Güncelleme: 19.03.2020 19:02
İçişleri Bakanı Soylu: 9 bin 800 kişiye umre dahil karantina uygulamamız var. Kıbrıs'a transfer olacak şahıs Türkiye'de karantina altında.
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Kaynak: DHA