FLAŞ İçişleri Bakanı Soylu: 9 bin 800 kişiye umre dahil karantina uygulamamız var. Kıbrıs'a transfer olacak şahıs Türkiye'de karantina altında.

İçişleri Bakanı Soylu: 9 bin 800 kişiye umre dahil karantina uygulamamız var. Kıbrıs'a transfer olacak şahıs Türkiye'de karantina altında.

Kaynak: DHA