Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Şu an elimizde 115 bin kit var. Ayda 1 milyon en az üretebilir kapasitedeyiz. Her ay istediğimizde 2 milyona da çıkabilir. Şu an kit sorunumuz yok.

Kaynak: DHA