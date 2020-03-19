flaş İçişleri Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği "koronavirüs tedbirleri" genelgesi kapsamında; ülke genelinde 149 bin 382 işyeri, geçici süreliğine faaliyetlerine ara verdi.

İçişleri Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği "koronavirüs tedbirleri" genelgesi kapsamında; ülke genelinde 149 bin 382 işyeri, geçici süreliğine faaliyetlerine ara verdi. Tedbir kararına uymayan işyeri işletmecilerine TCK'nın ilgili maddelerine göre Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunuldu.

Kaynak: DHA