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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: "Futbol, Basketbol, Voleybol Federasyonlarımızın Başkanları ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanımız ile saat 13: 30'da bir araya gelerek Koronavirüs salgınına yönelik süreci değerlendireceğiz"
19.03.2020 11:57 | Son Güncelleme: 19.03.2020 11:57
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: "Futbol, Basketbol, Voleybol Federasyonlarımızın Başkanları ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanımız ile saat 13: 30'da bir araya gelerek Koronavirüs salgınına yönelik süreci değerlendireceğiz"
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Kaynak: DHA