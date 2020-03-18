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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gönüllü veya zorunlu karantina uygulamaları nedeniyle günlük hayatı durma noktasına getiren sürecin ciddi ekonomik sorunları da ortaya çıkacaktır.
18.03.2020 14:21 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gönüllü veya zorunlu karantina uygulamaları nedeniyle günlük hayatı durma noktasına getiren sürecin ciddi ekonomik sorunları da ortaya çıkacaktır.
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Kaynak: DHA