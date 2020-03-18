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Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gönüllü veya zorunlu karantina uygulamaları nedeniyle günlük hayatı durma noktasına getiren sürecin ciddi ekonomik sorunları da ortaya çıkacaktır.

18.03.2020 14:21 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:21
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gönüllü veya zorunlu karantina  uygulamaları nedeniyle günlük hayatı durma noktasına getiren sürecin ciddi ekonomik sorunları da ortaya çıkacaktır.


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

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