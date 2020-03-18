FLAŞ
YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç: "İçeriğe destek olmak ve bu alanda çeşitliliği artırmak amacıyla TRT tarafından YÖK'e tahsis edilecek kanal üzerinden daha geniş öğrenci kitlesinin aldığı ortak dersler yayınlanacaktır.
18.03.2020 09:57 | Son Güncelleme: 18.03.2020 09:57
YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç: "İçeriğe destek olmak ve bu alanda çeşitliliği artırmak amacıyla TRT tarafından YÖK'e tahsis edilecek kanal üzerinden daha geniş öğrenci kitlesinin aldığı ortak dersler yayınlanacaktır."
Kaynak: DHA