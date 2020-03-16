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Koronavirüs tedbirlerine ilişkin Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce hazırlandığı iddia edilen 'gizli' ibareli belge hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ilgililer hakkında soruşturma başlatıldı.
16.03.2020 14:03 | Son Güncelleme: 16.03.2020 14:03
Koronavirüs tedbirlerine ilişkin Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce hazırlandığı iddia edilen 'gizli' ibareli belge hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ilgililer hakkında soruşturma başlatıldı.
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Kaynak: DHA