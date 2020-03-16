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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Koronavirüs önlemlerinin mesleki eğitimi aksatmaması için de önlemlerimizi aldık.
16.03.2020 13:17 | Son Güncelleme: 16.03.2020 13:17
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Koronavirüs önlemlerinin mesleki eğitimi aksatmaması için de önlemlerimizi aldık. "Usta öğreticilik" eğitimlerini uzaktan eğitimle yapacağız. Bu adımı mesleki eğitim merkezlerinin güçlendirilmesi noktasında da önemsiyoruz.
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Kaynak: DHA