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İçişleri Bakanlığı: Koronavirüs salgını nedeniyle pavyon, diskotek, bar, gece kulüplerinin yarın saat 10.00 itibariyle geçici süreliğine faaliyetleri durdurulacak.
15.03.2020 22:04 | Son Güncelleme: 15.03.2020 22:04
İçişleri Bakanlığı: Koronavirüs salgını nedeniyle pavyon, diskotek, bar, gece kulüplerinin yarın saat 10.00 itibariyle geçici süreliğine faaliyetleri durdurulacak.
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Kaynak: DHA