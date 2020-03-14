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Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran: Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında dün uçuş yasağı tedbiri kararı alınan 9 Avrupa ülkesinde bulunan Türk vatandaşı öğrenci ve turistlerimiz 17 Mart 2020 Saat 24: 00'a (TSİ) kadar ülkemize dönüş yapabilecek.
14.03.2020 18:52 | Son Güncelleme: 14.03.2020 18:52
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran: Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında dün uçuş yasağı tedbiri kararı alınan 9 Avrupa ülkesinde bulunan Türk vatandaşı öğrenci ve turistlerimiz 17 Mart 2020 Saat 24: 00'a (TSİ) kadar ülkemize dönüş yapabilecek.
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Kaynak: DHA