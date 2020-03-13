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Tarım ve Orman Bakanlığı: Koronavirüs tedbirleri kapsamında, Egzotik ve Pet Hayvanların ülkeye girişi durdurulmuştur.
13.03.2020 14:58 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:58
Tarım ve Orman Bakanlığı: Koronavirüs tedbirleri kapsamında, Egzotik ve Pet Hayvanların ülkeye girişi durdurulmuştur... İhtiyaç duyulan her türlü gıdaya ait stoklarımız yeterli düzeydedir.
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Kaynak: DHA