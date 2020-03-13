FLAŞ Tarım ve Orman Bakanlığı: Koronavirüs tedbirleri kapsamında, Egzotik ve Pet Hayvanların ülkeye girişi durdurulmuştur.

Tarım ve Orman Bakanlığı: Koronavirüs tedbirleri kapsamında, Egzotik ve Pet Hayvanların ülkeye girişi durdurulmuştur... İhtiyaç duyulan her türlü gıdaya ait stoklarımız yeterli düzeydedir.

Kaynak: DHA